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В Житомирі відправлять на карантин десятки будівельників з Китаю

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 11:05
В Житомирі відправлять на карантин десятки будівельників з Китаю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом двох тижнів за будівельниками з Китаю будуть спостерігати медики

Працівників китайської компанії, яка будує об'їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на двотижневий карантин після повернення з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна прес-служби Житомирської ОДА.

Як зазначає прес-служба, протягом двох тижнів за ними будуть спостерігати медики.

"Авіарейсом з Дубая в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду близько 40 працівників з КНР працювали на об'єкті", - йдеться в повідомленні.

Раніше до Одеси прибув контейнеровоз CMA CGM Ural (прапор Мальта), екіпаж якого хворів.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, від небезпечного коронавіруса COVID-19 у світі померло 142 особи, що на одну людину менше, ніж за попередній день.

Крім того, японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма.

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