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Названа дата зняття карантину з японського лайнера з українцями

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 14:11
Названа дата зняття карантину з японського лайнера з українцями
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

На борту знаходиться команда з семи фармацевтів

Карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Повідомляється, що на борту знаходиться команда з семи фармацевтів, які забезпечують видачу ліків мандрівникам. Крім того, виконавчий віце-президент компанії Раї Калуори заявив у відеозверненні, що "найвищим пріоритетом є забезпечення гостей та екіпажу ліками".

Зазначимо, кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросла до 174.

Раніше повідомлялося, що евакуйованих з Уханя (Китай) на тлі спалаху коронавірусу громадян України можуть розмістити в закладах санаторно-курортного типу або на одній з локацій Міністерства оборони.

Водночас не виключається, що кількість заражених коронавірусом українців може зрости. Серед тих, хто заразився, є українці.

Нагадаємо, Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

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