В Україні не ходять поїзди, автобусні перевезення припинені: карантин різко посилили

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Набуває чинності заборона на внутрішні пасажирські перевезення

З 18 березня в Україні скасовуються залізничні та автобусні перевезення. Відповідне рішення прийняв Кабмін, у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Детальніше про обмеження в роботі транспорту на час карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Скасування залізничного сполучення

"Укрзалізниця" призупиняє перевезення пасажирів в поїздах внутрішнього сполучення з 12:00 18 березня.

Обмеження стосуються всіх напрямків - приміського, міського, міжміського та дальнього. Останні залізничні рейси за графіками курсування завершилися 17 березня.

Ініціативу про обмеження роботи з/д транспорту висунув президент Володимир Зеленський під час свого звернення 16 березня. Кабмін підтримав дане рішення в рамках посилення карантинних заходів через загрозу коронавірусу.

У Міністерстві інфраструктури опублікували перелік усіх скасованих поїздів в країні з 18 березня. Попередньо, залізничне сполучення в Україні буде відновлено 3 квітня.

Разом з цим, "Укрзалізниця" зможе здійснювати окремі внутрішні рейси за попереднім погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я.

Українцям компенсують вартість квитків

Пасажири зможуть повернути квитки на скасовані поїзди протягом одного місяця від дати запланованої поїздки. Передбачена повна компенсація вартості куплених квитків без стягнення додаткової вартості.

Повернення проїзних документів можна оформити в касі вокзалів. Квитки, куплені через додаток або в інтернеті, повертаються через онлайн сервіси.

Залізничні вокзали закривають для відвідувачів

З 12:00 18 березня вхід до будівель залізничних вокзалів обмежується. В "Укрзалізниці" повідомили, що під час карантину будуть працювати тільки каси, в яких можна оформити повернення квитків.

Для недопущення черг відкриють максимальну кількість кас, а також в приміщення пускатимуть не більше 10 осіб одночасно.

Внутрішні автобусні перевезення скасовуються через коронавірус

З 18 березня по 3 квітня в Україні буде діяти заборона на пасажирські перевезення між містами, у внутрішньообласних та міжобласних напрямках. Обмеження стосуються регулярних і нерегулярних автомобільних і автобусних перевезень пасажирів.

При цьому міський громадський транспорт продовжить працювати. У зв'язку з карантином, 18 березня вводиться обмеження на кількість пасажирів в автобусах, маршрутках, тролейбусах, трамваях (в одному вагоні) - до 10осіб.

Стежити за дотриманням вимог карантинного режиму в громадському транспорті будуть співробітники Нацполіціі.

Раніше через посилення карантинних заходів була припинена робота метрополітену в містах України. З 23:00 17 березня закрилися всі станції метро в Києві. Також до 3 квітня припинено перевезення пасажирів в метро Дніпра і Харкова.

Варто відзначити, що міжнародне пасажирське сполучення було скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу в ніч з 16 на 17 березня 2020. Обмежень проїзду на особистому транспорті у громадян України немає.