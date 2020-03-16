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Залізничні перевезення по Україні припиняються з 18 березня

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 23:52
Залізничні перевезення по Україні припиняються з 18 березня
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Залізничні перевезення припиняються у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу

Залізничні перевезення по Україні припиняються з 18 березня у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій за результатами засідання Кабміну.

"З 12.00 18 березня 2020 року припиняються залізничні, авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні", - повідомив він в Telegram.

Залізничні перевезення по Україні припиняються з 18 березня

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні з 18 березня обмежать міжміські та міжобласні пасажирські перевезення через коронавірус.

До цього в Офісі президента було засідання з представниками Кабінету міністрів про заходи з протидії пандемії коронавірусу в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарі на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

Зокрема на сайті українського парламенту опублікований текст законопроекту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення і поширення коронавірусної хвороби".

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