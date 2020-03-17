Скасування пасажирських поїздів в Україні: з'явився перелік

З 18 березня "Укрзалізниця" скасовує пасажирські потяги
У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів в зв'язку з забороною пасажирських перевезень в країні через запроваджений карантин викликаний спалахом коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.
зокрема з 18 березня "Укрзалізниця" припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:
|
№
|
Сполучення
|
Дата, з якої відміняється поїзд
|
1/2
|
Івано-Франківськ – Костянтинівка
|
із Івано-Франківська з 18.03.2020
із Костянтинівки з 19.03.2020
|
4/3
|
Запоріжжя – Ужгород
|
із Запоріжжя з 18.03.2020
із Ужгорода з 19.03.2020
|
5/6
|
Ужгород – Херсон
|
Наразі поїзда не курсують, рейсі були заплановані:
із Ужгорода з 30.03.2020
із Херсона з 31.03.2020
|
7/8
|
Одеса – Харків
|
із Одеси та Харкова з 18.03.2020
|
10/9
|
Маріуполь – Київ
|
із Маріуполя з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
12/11
|
Київ – Новоолексіївка
|
із Києва з 17.03.2020
із Новоолексіївки з 18.03.2020
|
12/11
|
Львів – Одеса
|
із Львова з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|
15/16
|
Харків – Рахів
|
із Харкова з 18.03.2020
із Рахова з 19.03.2020
|
17/18
|
Харків – Ужгород
|
із Харкова з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|
20/19
|
Київ – Лисичанськ
|
із Києва з 17.03.2020
із Лисичанська з 18.03.2020
|
Одеса – Львів, Рахів
|
із Одеси з 17.03.2020
із Рахова та Львова з 18.03.2020
|
29/30
|
Київ – Ужгород
|
із Києва з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|
38/37
|
Київ – Запоріжжя
|
із Києва з 17.03.2020
із Запоріжжя з 18.03.2020
|
738/737
|
Київ – Запоріжжя
|
із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020
|
41/42
|
Дніпро – Трускавець
|
із Дніпра з 17.03.2020
із Трускавця з 18.03.2020
|
43/44
|
Івано-Франківськ – Київ
|
Наразі поїзда не курсують, рейсі були заплановані:
із Івано-Франківська з 28.03.2020
із Києва з 29.03.2020
|
49/50
|
Київ – Трускавець
|
із Києва з 17.03.2020
із Трускавця з 18.03.2020
|
53/54
|
Дніпро – Одеса
|
із Дніпра з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|
153/154
|
Кривий Ріг – Одеса
|
із Кривого Рогу з 18.03.2020
із Одеси з 19.03.2020
|
7/8
|
Київ – Івано-Франківськ, Чернівці
|
із Києва та Чернівців з 17.03.2020,
із Івано-Франківська з 18.03.2020,
|
749/750
|
Київ – Івано-Франківськ
|
із Києва та із Івано-Франківська з 18.03.2020
|
13/14
|
Київ – Солотвино
|
із Києва з 17.03.2020
із Солотвино з 18.03.2020
|
45/46
|
Ужгород – Лисичанськ
|
із Ужгорода з 17.03.2020
із Лисичанська з 18.03.2020
|
70/69 – 78/77
|
Маріуполь – Харків/Бахмут, Львів
|
із Маріуполя та Харкова з 17.03.2020
із Львова та Бахмута з 18.03.2020
|
124/123
|
Київ – Костянтинівка
|
із Києва з 17.03.2020,
із Костянтинівки з 18.03.2020
|
128/127
|
Ковель – Харків
|
із Ковеля з 17.03.2020
із Харкова з 18.03.2020
|
134/133
|
Миколаїв – Івано-Франківськ
|
із Миколаєва з 18.03.2020
із Івано-Франківськ з 19.03.2020
|
136/135
|
Чернівці – Одеса
|
із Чернівців з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|
142/141
|
Маріуполь – Одеса
|
із Маріуполя з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|
142/141
|
Львів – Бахмут
|
із Львова з 17.03.2020
із Бахмута з 18.03.2020
|
130/150 – 149/129
|
Кременчуг, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта
|
із Кременчука і Полтави з 17.03.2020
із Ворохти і Івано-Франківська з 18.03.2020
|
188/187
|
Ковель – Дніпро
|
із Ковеля з 17.03.2020,
із Дніпра 18.03.2020
|
243/244
|
Івано-Франківськ – Дніпро
|
із Івано-Франківська з 17.03.2020,
із Дніпра з 18.03.2020
|
375/376
|
Харків – Херсон
|
із Харкова із 17.03.2020,
із Херсона із 18.03.2020
|
775/776
|
Харків – Київ
|
із Харкова із 17.03.2020,
із Києва з 19.03.2020
|
766/765
|
Київ – Херсон
|
із Києва та Херсона з 18.03.2020
|
86/88-87/85
|
Львів, Ковель – Новоолексіївка
|
із Львова, Ковеля з 18.03.2020
із Новоолексіївки з 19.03.2020
|
104/103
|
Київ – Маріуполь
|
із Києва з 18.03.2020
із Маріуполя з 19.03.2020
|
235/236
|
Київ – Ужгород
|
із Києва з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|
106/105
|
Одеса – Київ
|
із Одеси з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
108/107
|
Одеса – Ужгород
|
із Одеси з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|
110/109
|
Львів – Херсон
|
із Львова з 18.03.2020
із Херсона з 19.03.2020
|
111/112
|
Харків – Львів
|
із Харкова з 18.03.2020
із Львова з 19.03.2020
|
116/136 – 115/135
|
Київ – Бердянськ, Покровськ
|
із Києва з 17.03.2020
із Бердянська та Покровська з 18.03.2020
|
205/206
|
Покровськ – Харків
|
із Покровська та Харкова з 20.03.2020
|
118/117
|
Чернівці – Київ
|
із Чернівців з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
120/119
|
Запоріжжя – Львів
|
із Запоріжжя з 17.03.2020
із Львова з 18.03.2020
|
122/121
|
Миколаїв – Київ, Рівне
|
із Миколаєва з 17.03.2020
із Рівного, Києва з 18.03.2020
|
127/128
|
Суми – Зернові
|
із Сум та Зернового з 18.03.2020
|
129/130
|
Суми – Шостка
|
із Сум та Шостки з 19.03.2020
|
132/131
|
Одеса – Вінниця
|
із Одеси з 18.03.2020
із Вінниці з 19.03.2020
|
138/137
|
Хмельницький – Лисичанськ
|
із Хмельницького з 17.03.2020
із Лисичанська з 18.03.2020
|
140/139
|
Дніпро – Лисичанськ
|
із Дніпра та Лисичанська з 18.03.2020
|
139/140
|
Київ – кам'янець-Подільський
|
із Києва з 17.03.2020
із кам'янець-Подільського з 18.03.2020
|
145/146
|
Київ – Ізмаїл
|
із Києва з 17.03.2020
із Ізмаїла з 18.03.2020
|
148/147
|
Одеса – Київ
|
із Одеси з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
617/317 – 318/618
|
Дніпро, Запоріжжя – Одеса
|
із Дніпра та Запоріжжя з 18.03.2020
із Одеси з 19.03.2020
|
357/358
|
Київ – Тернопіль, Рахів
|
із Києва та Тернополя з 17.03.2020
із Рахова з 18.03.2020
|
702/701
|
Львів – Чернівці
|
зі Львова з 19.03.2020
із Чернівців з 20.03.2020
|
705/706
|
Київ – Львів
|
із Києва та Львова з 18.03.2020
|
715/716
|
Київ – Львів
|
із Києва та Львова з 18.03.2020
|
712/711
|
Київ – Костянтинівка
|
із Києва та Костянтинівки з 18.03.2020
|
720/719
|
Київ – Харків
|
із Києва з 18.03.2020,
із Харкова з 19.03.2020
|
722/721
|
Київ – Харків
|
із Києва та Харкова з 18.03.2020
|
724/723
|
Київ – Харків
|
із Києва та Харкова з 18.03.2020
|
726/725
|
Київ – Харків
|
із Києва з 18.03.2020
із Харкова з 19.03.2020
|
732/731
|
Київ – Запоріжжя
|
із Києва та Запоріжжя з 18.03.2020
|
734/733
|
Київ – Покровськ
|
із Києва з 18.03.2020
із Покровська з 19.03.2020
|
740/739
|
Київ – Кривий Ріг
|
із Києва з 18.03.2020
із Кривого Рогу з 19.03.2020
|
743/744
|
Дарниця, Київ – Львів
|
із Дарниці, Києва з 18.03.2020
із Львова – з 19.03.2020
|
747/748
|
Київ – Тернопіль
|
із Києва з 18.03.2020
із Тернополя з 19.03.2020
|
763/764
|
Київ – Одеса
|
із Києва з 18.03.2020
із Одеси з 19.03.2020
|
768/767
|
Київ – Херсон
|
із Києва з 18.03.2020
із Херсона з 19.03.2020
|
769/770
|
Київ – кам'янець-Подільський
|
із Києва з 18.03.2020
із кам'янець-Подільського з 19.03.2020
|
757/758
|
Київ – Могилів-Подільський
|
із Києва з 18.03.2020
із Могилів-Подільського з 19.03.2020
|
772/771
|
Хмельницький – Київ
|
із Хмельницького з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
774/773
|
Київ – Шостка
|
із Києва та Шостки з 19.03.2020
|
778/777
|
Київ – Шостка
|
із Києва та Шостки з 18.03.2020
|
779/780
|
Суми – Київ, Вінниця
|
із Сум, Києва та Вінниці з 18.03.2020
|
781/782
|
Черкаси – Київ
|
із Черкас та Києва з 19.03.2020
|
784/783
|
Київ – Шостка
|
із Києва з 17.03.2020
із Шостки з 18.03.2020
|
786/785
|
Київ – Шостка
|
із Києва та Шостки з 18.03.2020
|
790/789 – 792/791
|
Київ – Кропивницький, Кременчуг
|
із Кременчука з 17.03.2020
із Києва та Кропивницького з 18.03.2020
|
797/798
|
Харків – Запоріжжя
|
Із Харкова та Запоріжжя з 22.03.2020
|
58/57
|
Ковель – Одеса
|
із Ковеля з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|
59/60
|
Харків – Одеса
|
із Харкова з 17.03.2020
із Одеси з 18.03.2020
|
63/64
|
Харків – Київ
|
із Харкова з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
72/71
|
Запоріжжя – Київ
|
із Запоріжжя з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
143/144
|
Київ – Ворохта
|
із Києва з 18.03.2020
із Ворохти з 19.03.2020
|
76/75
|
Кривий Ріг – Київ
|
із Кривого Рогу з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
79/80
|
Дніпро – Київ
|
із Дніпра з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
81/82
|
Київ – Ужгород
|
із Києва з 17.03.2020
із Ужгорода з 18.03.2020
|
81/82
|
Харків – Новоолексіївка
|
із Харкова з 17.03.2020
із Новоолексіївки з 18.03.2020
|
84/83
|
Маріуполь – Київ
|
із Маріуполя з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
126/125
|
Київ – Костянтинівка
|
із Києва з 17.03.2020
із Костянтинівки з 18.03.2020
|
92/91
|
Львів – Київ
|
зі Львова з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
92/91
|
Одеса – Костянтинівка
|
із Одеси з 17.3.2020
із Костянтинівки з 18.03.2020
|
95/96
|
Черкаси – Львів
|
із Черкас з 19.03.2020
зі Львова з 20.03.2020
|
98/97
|
Ковель – Київ
|
із Ковеля з 17.03.2020
із Києва з 18.03.2020
|
102/101
|
Київ – Херсон
|
із Києва з 17.03.2020
із Херсона з 18.03.2020
Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса в світі. Зокрема, з 18 березня припинені всі залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення в країні. Також закриваються всі ТРЦ, громадське харчування, культурні установи, метро, перевезення в маршрутках дозволено не більше 10 пасажирів.
Раніше РБК-Україна писало, що УЗ поверне повну вартість квитків на скасовані потяги. Також "Укрзалізниця" продовжила термін повернення квитків до одного місяця.