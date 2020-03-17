УЗ поверне гроші за квитки на скасовані потяги

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" продовжила термін повернення квитків до одного місяця

"Укрзалізниця" з 18 березня припиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин в Україні, квитки на скасовані потяги можна повернути протягом місяця. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

За його словами, останні рейси поїзда виконають за графіками проходження 17 березня.

"Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному і далекому). Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на всі скасовані через введення карантину рейси - без справляння додаткових зборів", - повідомив Криклій.

Також міністр зазначив, що УЗ продовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати надіслання скасованого поїзда. Квитки куплені через інтернет можна повернути використовуючи онлайн сервіси.

При цьому вантажні залізничні перевезення продовжать здійснюватися.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантинних заходів в Україні. Зокрема, 18 березня будуть припинені всі залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення в країні, закривається метро, а також заборонено перевезення більше 10 пасажирів в автобусах, тролейбуса, трамваях і маршрутках. Крім цього буду закриті всі громадські об'єкти, крім продуктових магазинів.