Стало відомо, коли закриють метро в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метро в Києві закриють сьогодні

Метро у Києві закриють сьогодні в 23:00 у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своєму Telergam-каналі.

Мер міста зазначив, що згідно рішення Кабміну, Київ повинен закрити метрополітен.

"Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - написав він.

Разом з тим, Кличко зазначив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Нагадаємо, що у Харкові також закривают метро, рішення почне діяти з 20:00 17 березня.

РБК-Україна писало, що у столиці з сьогоднішнього дня посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежили переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; працюють банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.