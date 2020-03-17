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УЗ під час заборони зможе здійснювати рейси за погодженням з МІУ і МОЗ

Новини » Транспорт     17.03.2020 - 01:27
УЗ під час заборони зможе здійснювати рейси за погодженням з МІУ і МОЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Йдеться як про внутрішні рейси, так і зовнішнє залізничне сполучення

Не зважаючи на карантин в Україні у зв'язку із коронавірусом, АТ "Укрзалізниця" може продовжувати здійснювати пасажирські перевезення, які попередньо має узгодити із урядом. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Зазначається, що єдиному в Україні залізничному перевізнику "дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ".

Також не забороняється продовжувати працювати у міжнародному залізничному сполученні, якщо це буде погоджено Мінінфраструктури, Міністерством закордонних справ та Держприкордонслужбою.

Нагадаємо, у Києві з 17 березня посилюються обмеження у зв'язку з карантином: закриваються всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежується переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; будуть працювати банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Також робота метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові припиниться з вівторка, 17 березня.

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