В Україні готували держпереворот. СБУ почала розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом готування державного перевороту в Україні. Наразі ведеться розслідування справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
У справі щодо підготовки державного перевороту фігурують окремі громадяни України та Росії. Однак в СБУ не розкривають кількість та особи підозрюваних.
"Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України - за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування", - заявили в службі.
Як зазначили в СБУ, інша інформація про хід розслідування буде повідомлена згодом.
Нагадаємо, минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський заявив про підготовку в Україні державного перевороту, до якого хочуть залучити олігарха Ріната Ахметова.
Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поділиться з міжнародними партнерами інформацією про підготовку держперевороту.