Україна поділиться інформацією про можливий переворот з іноземними партнерами, - Кулеба

Україна дуже серйозно ставиться до доступної уряду інформації про можливий державний переворот в країні. Планує поділитися нею з іноземними партнерами.

"Зрозуміло, що коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде рука об руку з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні, й ми залишаємось надзвичайно пильними", - заявив Кулеба.

За словами голови МЗС, правоохоронні органи продовжують вивчати доступну інформацію. Водночас Україна надасть її іноземним партнерам, коли отримає більше подробиць. Кулеба наголосив на тому, що дестабілізуючі фактори в Україні можуть передувати або ж супроводжувати військово наступальну операцію Росії, якщо агресор вирішить вдатися до цього.

Зокрема, Кулеба додав, що українська армія користується повагою й довірою у суспільстві, а керівництво армії віддане захисту суверенітету й демократично обраного уряду.