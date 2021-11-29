ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна поділиться інформацією про можливий переворот з іноземними партнерами, - Кулеба

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 18:40
Україна поділиться інформацією про можливий переворот з іноземними партнерами, - Кулеба Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна дуже серйозно ставиться до доступної уряду інформації про можливий державний переворот в країні. Планує поділитися нею з іноземними партнерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.

"Зрозуміло, що коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде рука об руку з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні, й ми залишаємось надзвичайно пильними", - заявив Кулеба.

За словами голови МЗС, правоохоронні органи продовжують вивчати доступну інформацію. Водночас Україна надасть її іноземним партнерам, коли отримає більше подробиць. Кулеба наголосив на тому, що дестабілізуючі фактори в Україні можуть передувати або ж супроводжувати військово наступальну операцію Росії, якщо агресор вирішить вдатися до цього.

Зокрема, Кулеба додав, що українська армія користується повагою й довірою у суспільстві, а керівництво армії віддане захисту суверенітету й демократично обраного уряду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про основні заяви президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 26 листопада.

Саме тоді лідер країни повідомив, що отримав інформацію про підготовку держперевороту 1-2 грудня в Україні.

США, зі свого боку, заявили про занепокоєння через слова Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Україна Дмитро Кулеба Держпереворот
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ