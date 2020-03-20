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В Україні число заражених коронавірусом зросло до 39

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 22:03
В Україні число заражених коронавірусом зросло до 39
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зросла кількість заражених коронавірусом

В Україні число заражених коронавірусом COVID-19 зросло до 39 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.

"Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області", - заявили у МОЗ.

Загалом, у Чернівецькій області коронавірусом заразилися 11 осіб в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб в селі Брусниця Кітсманського району, а також по одній людині у населених пунктах Хотин, Топорівці (Новоселицький район), Лужани (Кітсманський район), Їжівці (Стороженецький район) і у місті Чернівці.

Також зазначається, що українець, у якого першого було зафіксовано коронавірус, уже одужав.

Нагадаємо, станом на вечір 20 березня в Україні було 29 випадків зараження коронавірусом. Перший випадок коронавірусу був підтверджений в Харківській області.

Крім того, в. о. голови Київської ОДА Василь Володін заявив, що у Київській області зафіксовано третій випадок коронавірусу.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ очікує зростання кількості досліджень на захворювання коронавіруса в країні.

Зазначимо, що в Україні офіційно одужав від коронавірусу перший пацієнт. У МОЗ зазначили, що повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, так що найважче попереду чекає українців. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 20 березня В Україні зросла кількість заражених коронавірусом
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