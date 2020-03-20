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МОЗ: кількість досліджень на захворювання коронавіруса в Україні зростатиме

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:38
МОЗ: кількість досліджень на захворювання коронавіруса в Україні зростатиме
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дослідження проводяться в лабораторіях 11

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання кількості досліджень на захворювання коронавирусу в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дослідження проводяться в лабораторіях 11.

"За наявною інформацією, тестування ПЛР-діагностика відбувається в 11 лабораторіях. Вчора з 10-ти випадків, 9 було виявлено саме в регіональних лабораторіях. Кількість досліджень напевно буде рости з урахуванням епідеміологічної ситуації на території нашої країни і за межами держави", - заявив Ляшко.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні офіційно підтверджені 26 випадків захворювання коронавірусом. З них три людини померли. За інформацією Моз, на даний момент в Україні перевіряють 316 підозр на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні офіційно одужав від коронавірусу перший пацієнт. У МОЗ зазначили, що повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено.

МОК розглядає різні сценарії розвитку подій щодо Олімпіади-2020 Від коронавірусу в Італії померла ще одна українка
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