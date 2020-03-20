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У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 20:33
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Третій випадок вірусу в Київський області зафіксували 20 березня

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОДА Василь Володін заявив, що у Київській області зафіксовано третій випадок коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володіна у Facebook.

При цьому Володін не повідомив подробиць і попросив людей не піддаватися паніці.

"Щойно стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Київській області. Прошу всіх дотримуватися суворого карантину та не піддаватися паніці", - написав він.

Нагадаємо, раніше 20 березня у Львові підтвердили перший випадок коронавірусу в місті. Пізніше Міністерство охорони здоров'я підтвердило цю інформацію.

Інфікування коронавірусом виявили у чоловіка, 1950 року народження, який повернувся 13 березня з Німеччини. Його позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. Зараз чоловік знаходиться у місцевої інфекційної лікарні.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжить поширюватися Україною, так що найважче попереду чекає українців. Він додав, що медики щодня отримують результати тестів на коронавірус з підтвердженням.

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