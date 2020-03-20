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Ємець про коронавірус: найважче попереду, він буде поширюватися

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 17:32
Ємець про коронавірус: найважче попереду, він буде поширюватися
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Ємець виступив із зверненням через коронавірус

Коронавірус в Україні буде поширюватися, найважче ще попереду. Про це йдеться у зверненні міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

За його словами, медики щодня отримують результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками.

"...на жаль, поки їх ставатиме більше. У той же час поки наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус омине Україну, неправильно. Найважче попереду. Вірус буде поширюватися", - заявив Ємець.

Нагадаємо, влада Чернівецької області просить ізолюватися 1500 осіб, які нещодавно приїхали з країн, де фіксують спалах коронавірусу. При цьому на сьогодні відсутні відомості про всіх, хто повернувся на територію області з-за кордону.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину. На 17 тис. гривень оштрафовано мешканку Києва, яка продавала продукти харчування з рук у невстановленому місці з порушенням санітарно-протиепідемічних правил.

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