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МОЗ підтвердив перше виздоровлення від коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:46
МОЗ підтвердив перше виздоровлення від коронавірусу в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні офіційно виздоровів від коронавірусу перший паціент

МОЗ України підтвердив виздоровлення першого паціента від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У МОЗ зазначили, що повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено.

"Сьогодні пацієнта виписують з лікарні, і він може повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у міністерстві зазначили, що за стандартами ВООЗ, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для оточуючих, якщо два тести поспіль показують негативний результат.

Раніше про це заявив український президент Володимир Зеленський. Він це назвав однією з найкращих новин за останні дні.

Нагадаємо, в Україні з початку року зафіксовано 26 випадків зараження коронавірусом. Після першого виздоровлення їх залишилось 25.

Крім того, за 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на коронавірус.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах. Наразі надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

Зазначимо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

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