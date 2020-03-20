Іллюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ назвав кількість заражених коронавірусом в Україні

В Україні зросла кількість заражених коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України в Facebook.

Так, станом на вечір 20 березня в Україні офіційно підтверджено 29 випадків зараження коронавірусом. Перший випадок коронавірусу було зафіксовано в Харківській області.

За даним ЦГЗ, сьогодні випадки коронавірусу також було виявлено в Івано-Франківській (1) та Львівській (1) областях. Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні становить - 3.

Загалом коронавірус вже було виявлено у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Харківській областях, а також в Києві, Житомирі та Львові.

"Вірусологічна референс-лабораторія дослідила понад 750 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб", - додали в ЦГЗ.

Раніше повідомлялось про 27 заражених коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я очікує зростання кількості досліджень на захворювання коронавирусу в Україні.

Втім, зазначимо, що в Україні офіційно одужав від коронавірусу перший пацієнт. У МОЗ зазначили, що повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено.

Додамо, у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації