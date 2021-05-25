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Білорусь назвала "обурливим" припинення авіасполучення з Україною і направила ноту протесту

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Вівторок 25 травня 2021 12:49
Білорусь назвала "обурливим" припинення авіасполучення з Україною і направила ноту протесту Фото: Білорусь висловила протест через скасування авіасполучення з Україною (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через припинення авіасполучення між країнами. Таке рішення назвали "обурливим", Мінськ сподівається, що його скасують.

Про це йдеться в заяві посольства Білорусі в Україні.

За словами, білоруських дипломатів, в ноті зазначено, що Білорусь "з подивом сприйняла рішення української сторони у зв'язку з авіаційною подією, яка не має відношення до України".

"У ноті також зазначено, що білоруська сторона розраховує, що обурливе рішення України щодо авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є нанесення економічного збитку авіаційній галузі Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки літака", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Авіасполучення буде припинено з півночі 26 травня. Як зазначили в уряді, таке рішення спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

Раніше РБК-Україна писало, що робити пасажирам у зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю. Дана ситуація кваліфікована як форс-мажор.

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