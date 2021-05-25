Білорусь назвала "обурливим" припинення авіасполучення з Україною і направила ноту протесту
Посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через припинення авіасполучення між країнами. Таке рішення назвали "обурливим", Мінськ сподівається, що його скасують.
За словами, білоруських дипломатів, в ноті зазначено, що Білорусь "з подивом сприйняла рішення української сторони у зв'язку з авіаційною подією, яка не має відношення до України".
"У ноті також зазначено, що білоруська сторона розраховує, що обурливе рішення України щодо авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є нанесення економічного збитку авіаційній галузі Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки літака", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Авіасполучення буде припинено з півночі 26 травня. Як зазначили в уряді, таке рішення спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.
Раніше РБК-Україна писало, що робити пасажирам у зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю. Дана ситуація кваліфікована як форс-мажор.