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Як українцям залишити територію Білорусі: роз'яснення посольства

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Мінськ, Вівторок 25 травня 2021 16:29
Як українцям залишити територію Білорусі: роз'яснення посольства Фото: пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюватимуть (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Україна з 26 травня 2021 року закриває авіасполучення з Білоруссю. Проте громадяни зможуть скористатися сухопутним кордоном.

Про це в Facebook повідомляє посольство України в Білорусі.

Повідомляється, що громадянам України, які будуть з 26 травня авіаційним шляхом прибувати до Білорусі з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення до України, треба заявити про мету прибуття на прикордонному контролі.

У разі отримання дозволу на транзит необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України. Зазначимо, такий маршрут популярний у громадян України, які літаками добираються до Росії і навпаки.

"В даний час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення "Мокрани - Доманове", "Мохро - Дольськ", "Нова Рудня - Виступовичі", "Олександрівка - Вільча", "Нова Гута - Нові Яриловичі", "Веселівка - Сеньківка", - зазначає посольство.

Крім того, у разі в'їзду до Білорусі з території України або з третьої країни (не з метою транзиту), треба пред'явити ПЛР-тест і пройти десятиденну самоізоляцію. Тільки після цього можна буде виїхати в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. При цьому українським авіакомпаніям заборонено користуватися повітряним простором цієї країни.

РБК-Україна писало, які авіакомпанії вже облітають Білорусь.

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Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
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