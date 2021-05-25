ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МАУ літатиме в обхід Білорусі: як зміниться тривалість рейсів та вартість квитків

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 травня 2021 17:52
МАУ літатиме в обхід Білорусі: як зміниться тривалість рейсів та вартість квитків Фото: МАУ почне літати в обхід Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що підтримує рішення Кабміну щодо припинення авіасполучення з Білоруссю. Компанія розповіла, як зміниться тривалість авіарейсів та вартість квитків.

Про це йдеться на сайті МАУ.

Авіакомпанія зазначила, що не здійснює прямих комерційних рейсів до Білорусі з 2019 року, але низка рейсів проходить через повітряний простір Білорусі.

"На даний час перегляд маршрутів стосуватиметься регулярних рейсів до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії", - заявили в МАУ.

Обліт білоруського повітряного простору, як говорять в компанії, спричинятиме в середньому додатково 40 хвилин льотного часу, а відповідно - додаткові витрати на авіапальне. Однак, виходячи із загальної ситуації у авіаційній галузі, МАУ не бачить підстав для здорожчання квитків через необхідність обльоту.

"Однак деякі маршрути, економічна доцільність котрих знаходиться на межі рентабельності, та які не є фідерними для авіакомпанії, можуть бути скасовані... На цей час авіакомпанія не планує скасування будь-яких рейсів через необхідність обльоту території Білорусі, але буде спостерігати за динамікою та глибиною продажів", - додали в МАУ.

Нагадаємо, з опівночі 26 травня Україна припинить авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабінет міністрів після того, як білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair для затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Як писало РБК-Україна, в українському МЗС назвали умову для відновлення авіасполучення з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Білорусь Міжнародні авіалінії України полеты авиасообщение
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України