МАУ літатиме в обхід Білорусі: як зміниться тривалість рейсів та вартість квитків

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявила, що підтримує рішення Кабміну щодо припинення авіасполучення з Білоруссю . Компанія розповіла, як зміниться тривалість авіарейсів та вартість квитків.

Авіакомпанія зазначила, що не здійснює прямих комерційних рейсів до Білорусі з 2019 року, але низка рейсів проходить через повітряний простір Білорусі.

"На даний час перегляд маршрутів стосуватиметься регулярних рейсів до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії", - заявили в МАУ.

Обліт білоруського повітряного простору, як говорять в компанії, спричинятиме в середньому додатково 40 хвилин льотного часу, а відповідно - додаткові витрати на авіапальне. Однак, виходячи із загальної ситуації у авіаційній галузі, МАУ не бачить підстав для здорожчання квитків через необхідність обльоту.

"Однак деякі маршрути, економічна доцільність котрих знаходиться на межі рентабельності, та які не є фідерними для авіакомпанії, можуть бути скасовані... На цей час авіакомпанія не планує скасування будь-яких рейсів через необхідність обльоту території Білорусі, але буде спостерігати за динамікою та глибиною продажів", - додали в МАУ.