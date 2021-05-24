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Європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС

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ЄС, Понеділок 24 травня 2021 23:11
Європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС Фото: літак білоруської авіакомпанії Belavia (Instagram.com/belavia.airlines)
Автор: Даша Харченко

Саміт ЄС прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це сталось у відповідь на дії білоруського режиму щодо посадки літака Ryanair в Мінську.

Відповідний документ оприлюднив речник голови Ради Європи Баренд Лейтс.

В документі йдеться, що Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня, що загрожує авіаційній безпеці, та затримання білоруськими владами журналіста Романа Протасевича та його дівчини.

Також Європейська рада:
- вимагає негайного звільнення Рамана Пратасевича та Софії Сапеги та
гарантування їм свободи пересування;

- закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент;

- пропонує Раді якнайшвидше прийняти додаткові списки фізичних та юридичних осіб щодо яких запроваджуються санкції;

- закликає Раду прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції;

- закликає всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати перельоту до Білорусі;

- закликає Раду прийняти необхідні заходи щодо заборони польоту в повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній.

"Європейська рада продовжуватиме розглядати це питання", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Додамо, сьогодні мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що затриманий опозиціонер потрапив у лікарню у тяжкому стані. Однак білоруські силовики спростували цю інформацію, заявивши, що з Протасевичем все гаразд і він в СІЗО.

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