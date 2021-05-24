Європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС

Саміт ЄС прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це сталось у відповідь на дії білоруського режиму щодо посадки літака Ryanair в Мінську.

В документі йдеться, що Європейська рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня, що загрожує авіаційній безпеці, та затримання білоруськими владами журналіста Романа Протасевича та його дівчини.

Також Європейська рада:

- вимагає негайного звільнення Рамана Пратасевича та Софії Сапеги та

гарантування їм свободи пересування;

- закликає Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент;

- пропонує Раді якнайшвидше прийняти додаткові списки фізичних та юридичних осіб щодо яких запроваджуються санкції;

- закликає Раду прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції;

- закликає всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати перельоту до Білорусі;

- закликає Раду прийняти необхідні заходи щодо заборони польоту в повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній.

"Європейська рада продовжуватиме розглядати це питання", - йдеться в документі.