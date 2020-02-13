Україна виграла суд у Росії у справі проти заводу "Артема"

Державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артема". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника генерального директора "Укроборонпрому" Мустафи Найєма в Facebook.

За словами Найєма, російська компанія вимагала від українського оборонного заводу "Артема" виплатити у примусовому порядку та всупереч санкціям майже 55 млн гривень за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

"Для розуміння завод "Артема" один зі стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки та технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що Україна готує нові міжнародні позови проти Російської Федерації. Наразі в України є п’ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності. Міністр не розкрив деталей, стосовно чого готуються позови.

Також РБК-Україна писало, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вирішила подати оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Компанія має намір зобов'язати Росію виплатити понад 7 млрд доларів компенсації за захоплення активів у анексованому Криму.