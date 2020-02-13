Украина выиграла суд у России в деле против завода "Артема"

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле против завода "Артема". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Мустафы Найема в Facebook.

По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода "Артема" выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

"Для понимания завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов", - пояснил он.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что Украина готовит новые международные иски против Российской Федерации. Сейчас у Украины есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности. Министр не раскрыл деталей, относительно чего готовятся иски.

Также РБК-Украина писало, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" решила подать обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в оккупированном Крыму.