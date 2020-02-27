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Україна може вступити в НАТО з окупованими територіями, - віце-прем’єр

Новини » Політика     27.02.2020 - 10:56
Україна може вступити в НАТО з окупованими територіями, - віце-прем’єр
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Дмитра Кулеби, ситуація в Криму і на Донбасі не завадить Україні стати членом Альянсу

Наявність тимчасово окупованих територій не завадить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна може вступити в НАТО при існуючій окупації Росією Криму та тимчасовій непідконтрольності територій на Донбасі.

"Так. Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями", - заявив Кулеба, відповідаючи на питання користувача у Twitter.Україна може вступити в НАТО з окупованими територіями, - віце-прем’єр

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив про прогрес у відносинах між Україною та НАТО. За його словами, вступ України до Альянсу є питанням часу. Також він зазначив, що на даний момент Україна представляє інтерес для Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україну може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.

У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО підняв питання нового статусу для України
Новини України НАТОДмитро Кулеба
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