Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями, - вице-премьер

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Дмитрия Кулебы, ситуация в Крыму и на Донбассе не помешает Украине стать членом Альянса

Наличие временно оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина может вступить в НАТО при существующей оккупации Россией Крыма и временной неподконтрольности территорий на Донбассе.

"Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.

Напомним, ранее Кулеба заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО. По его словам, вступление Украины в Альянс является вопросом времени. Также он отметил, что на данный момент Украина представляет интерес для Североатлантического альянса (НАТО).

Также РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.