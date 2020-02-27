ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями, - вице-премьер

Новости » Политика     27.02.2020 - 10:56
Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями, - вице-премьер
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Дмитрия Кулебы, ситуация в Крыму и на Донбассе не помешает Украине стать членом Альянса

Наличие временно оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина может вступить в НАТО при существующей оккупации Россией Крыма и временной неподконтрольности территорий на Донбассе.

"Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями, - вице-премьер

Напомним, ранее Кулеба заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО. По его словам, вступление Украины в Альянс является вопросом времени. Также он отметил, что на данный момент Украина представляет интерес для Североатлантического альянса (НАТО).

Также РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк Зеленский на встрече с генсеком НАТО поднял вопрос нового статуса для Украины
Новости Украины НАТОДмитрий Кулеба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь