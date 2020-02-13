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Кулеба заявив про "тектонічний зсув" у відносинах України і НАТО

Новини » Політика     13.02.2020 - 21:15
Кулеба заявив про "тектонічний зсув" у відносинах України і НАТО
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами віце-прем'єр-міністра, Україна представляє інтерес для НАТО

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про прогрес у відносинах між Україною та НАТО. Про це повідомляє прес-служба урядового порталу.

За словами Кулеби, вступ України в НАТО є питанням часу. Також він зазначив, що на даний момент Україна представляє інтерес для Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість навчатися у Збройних сил України. Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі один для одного. Все інше - питання часу. І цей час обов'язково настане", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує приєднатися до Програмою партнерства розширених можливостей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО в жовтні.

Також РБК-Україна писало, що українські військовослужбовці приєднаються до місії НАТО в Іраку. За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, приєднання до місії НАТО можливий після відновлення місії Альянсу в регіоні.

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