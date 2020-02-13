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У Міноборони назвали терміни приєднання до програми НАТО

Новини » Політика     13.02.2020 - 19:54
У Міноборони назвали терміни приєднання до програми НАТО
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Україна повинна приєднатися до програми у жовтні

Україна планує приєднатися до Програми партнерства розширених можливостей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО в жовтні. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає "ТСН".

За словами Загороднюка, у НАТО вважають, що ця платформа є більш зручною для надання допомоги Україні.

"Так, є розуміння, саме з цих причин ми це робимо. Це для нас буде великий крок. Вони це розуміють і саме з цих причин підтримують. Там, в EOP є ряд переваг для нас", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 15 січня Україна офіційно подала заявку на участь у програмі партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Як тоді зазначив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, участь у програмі буде сприяти більш оперативному обміну розвідданими між Україною і НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що за Загороднюк назвав приєднання до Програми партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) пріоритетом для України.

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