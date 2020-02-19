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У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк

Новини » Політика     19.02.2020 - 20:43
У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Україна може очікувати підвищення статусу з розширеними можливостями, якщо темп реформ буде збережено

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україну може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями. Про це передає РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що Україна може очікувати підвищення статусу з розширеними можливостями, якщо темп реформ буде збережено.

"Основні підсумки Мюнхена такі: зменшення уваги до України на рівні експертів і Міністерства оборони не має місця - увагу дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ", - запевнив Загороднюк.

Також міністр додав, що зустрічався з більш як десятьма міністрами оборони різних країн.

"В Брюсселі, за день до Мюнхена, у нас була зустріч з генеральним секретарем та його заступником. Засідання фактично як Комісія Україна - НАТО, неформальне. І там були присутні всі міністри оборони країн-членів НАТО, які приїхали до Брюсселя", - уточнив міністр.

Крім того, він додав, що в Україні постійно працюють радники міністрів оборони країн НАТО, які постійно доповідають про хід реформ.

"У нас тут працюють їхні радники, консультанти і спостерігачі, повідомляють їм про хід реформ. Вони абсолютно задоволені ходом реформ, вони бачать, що з таким темпом, як ми рухаємося зараз ми точно можемо очікувати в жовтні підвищення нашого статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями. Якщо темп реформ буде збережено", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Андрій Загороднюк провів зустріч зі своїм німецькою колегою Аннегрет Крамп-Карренбауер на полях Мюнхенській конференції з безпеки. Під час зустрічі Загороднюк висловив надію, що Німеччина надасть військово-політичну підтримку в питанні здобуття Україною розширеного партнерства НАТО.

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