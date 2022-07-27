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У Туреччині запрацював координаційний центр з вивозу зерна з України

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Стамбул, Середа 27 липня 2022 14:50
У Туреччині запрацював координаційний центр з вивозу зерна з України Фото: у Стамбулі запрацював координаційний центр щодо зерна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччині сьогодні, 27 липня, офіційно відкрили координаційний центр для вивозу зерна з України. Він буде відстежувати та контролювати експорт продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Церемонія відкриття пройшла у Стамбулі, на ній був присутній міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Під час виступу він наголосив, що сторони мають намір вивезти близько 25 млн тонн українського зерна. Це, за його думкою, знизить ціни на продовольчі товари у світі.

"Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо "зернового коридору" немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває", - сказав він.

Центр буде діяти при Університеті національної оборони Туреччини.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина, ООН та Росія підписали угоду для вивезення українського зерна.

Для цього в Україні знову відкриють порти в Одесі та Чорноморську, а також порт "Південний".

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