У Туреччині запрацював координаційний центр з вивозу зерна з України

У Туреччині сьогодні, 27 липня, офіційно відкрили координаційний центр для вивозу зерна з України. Він буде відстежувати та контролювати експорт продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency .

Церемонія відкриття пройшла у Стамбулі, на ній був присутній міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Під час виступу він наголосив, що сторони мають намір вивезти близько 25 млн тонн українського зерна. Це, за його думкою, знизить ціни на продовольчі товари у світі.

"Необхідності в розмінуванні морських зон у рамках угоди щодо "зернового коридору" немає. Підготовка до постачання зерна в портах України триває", - сказав він.

Центр буде діяти при Університеті національної оборони Туреччини.