Кубраков сказав, коли запрацює зернова угода

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова під час брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Ми очікуємо, що запрацюємо в найближчі дні. Очікуємо створення координаційного центру в Стамбулі цього тижня, готуємо все, що залежить від нас, щоб ми були готові до старту цього тижня", - сказав він.

Кубраков заявив, Україна в рамках зернової угоди розмінування буде відбуватися "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна".

Крім того, заступник міністра інфраструктури повідомив, що зараз у нас паралельно відбувається два процеси - "формування спільного центру у Стамбулі, наші представники вже прибули до Стамбулу, сьогодні очікується прибуття інших сторін і ми сподіваємося, що сьогодні-завтра будуть розроблені та погоджені внутрішні технічні документи цього центру і він з середи буде готовий працювати".

За його словами, діяльність центру полягає в нагляді та координації функціонування так званого гуманітарного коридору, вона не розповсюджується на територіальні води України. в наших територіальних водах лише українська влада має компетенції забезпечувати всі процеси.

Інший процес - це підготовка наших служб, портів, це вже відбувається декілька днів, сказав він "Ми вважаємо, що протягом найближчої доби ми будемо готові працювати по відновленню експорту продукції з наших портів. мова йде про порт Чорноморськ, він буде перший, потім буде Одеса, потім порт Південний. Протягом двох тижнів ми будемо технічно готові здійснювати експорт з усіх трьох портів", - додав він.

"Вже протягом цього тижня ми сподіваємося, що перше відправлення буде здійснено", - сказав він.