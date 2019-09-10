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Україна і Туреччина обговорили виробництво великокаліберних боєприпасів

Новини » Промисловість    10.09.2019 - 20:11
Україна і Туреччина обговорили виробництво великокаліберних боєприпасів
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Україна намагається стимулювати розвиток військового виробництва за стандартами НАТО

Представники "Укроборонпрому" обговорили з турецькою компанією "NOTM ltd" співробітництво щодо виробництва великокаліберних артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Укроборонпрому".

Зустріч між українською та турецькою стороною відбулася 10 вересня в Лондоні в рамках міжнародної виставки озброєння і військової техніки у сфері оборони і безпеки "DSEI 2019".

"Співпраця з турецькими партнерами має на меті стимулювати розвиток вітчизняного виробництва сучасних засобів ураження за стандартами НАТО. Ключову роль у такій співпраці будуть грати наукові установи та конструкторські бюро підприємств "Укроборонпрому", - повідомив директор дивізіону високоточного озброєння і боєприпасів концерну Андрій Артюшенко.

Повідомляється, що ця зустріч є продовженням переговорів української і турецької сторін, які тривають протягом 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і НАТО домовилися про активізацію воєнної реформи. Також сторони домовилися про продовження практики спільної військової підготовки.

Також раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина запустили виробництво спільного ударного безпілотника Akinci.

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