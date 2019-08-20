ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і Туреччина запустили виробництво ударних безпілотників

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 17:08
Україна і Туреччина запустили виробництво ударних безпілотників
Фото: безпілотник Akinci (ukroboronprom.com.ua)

Новий безпілотник буде здатний наносити удари "важкими" ракетами

Ударний безпілотник нового покоління Akinci стане першим спільним проектом української компанії "Укрспецекспорт" і турецької Baykar Defence. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укроборонпрому.

Повідомляється, що новий безпілотний літальний апарат буде призначений в першу чергу для озброєння як турецьких, так і українських збройних сил.

"Одна з головних його переваг - можливість наносити високоточні удари таким же озброєнням, яке використовується на звичайних літаках. Мова йде про надпотужних боєприпасах вагою в сотні кілограм", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Akinci відноситься до нового "важкого" класу безпілотників. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил до 20 метрів, здатний підняти в повітря понад 1 тис. кг озброєння і перебувати в польоті добу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Укроборонпромі" пройде всебічний аудит. Також було прийнято рішення про створення державного органа, який повинен виконувати функцію акціонера.

Також повідомлялося, що Україна і США запустили проект співробітництва в галузі сучасної ядерної науки та інженерії. Співробітництво пов'язане з утворенням і дослідженням в галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

Росія розмістила в Криму ескадрилью далеких безпілотників СБУ проводить обшук в Кабміні і ДФС через схеми в оборонній сфері
Новини України Укроборонпромбеспилотник
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся