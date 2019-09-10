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Україна і НАТО домовилися про активізацію військової реформи

Новини » Політика    10.09.2019 - 12:54
Україна і НАТО домовилися про активізацію військової реформи
Кулеба на зустрічі з представниками ради НАТО (mil.gov.ua)

Крім того, сторони обговорили підготовку візиту ради НАТО в Україну в жовтні

Представники України і НАТО обговорили подальші шляхи співпраці, зокрема, домовилися про спільне реформування української армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що в ході зустрічі віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби з представниками НАТО в Брюсселі сторони домовилися активізувати діяльність Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи, а також обмінялися думками щодо можливих спільних дій, спрямованих на посилення безпеки в регіоні Чорного моря

Кулеба також повідомив співрозмовникам з НАТО про розробку проекту нової Стратегії національної безпеки України.

"Україна має намір представити цей документ союзникам з метою отримання відповідних рекомендацій і пропозицій", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічей сторони також домовилися про продовження практики спільної військової підготовки, включаючи стажування військовослужбовців військово-морських сил України на кораблях ВМС країн-членів НАТО.

Крім того, сторони також обговорили питання підготовки візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну наприкінці жовтня.

Нагадаємо, українські військові візьмуть участь у другій частині військових навчань Platinum Eagle-2019, які пройдуть Румунії. Навчання пройдуть у рамках заходів з підготовки військ "Ротаційних сил Чорноморського регіону".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в навчань Rapid Trident-2019 візьмуть участь 3,6 тис. українських військових. Згідно зі сценарієм, українські вояки й військові підрозділи країн-партнерів будуть вчитися протидіяти збройної агресії в умовах гібридної війни.

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