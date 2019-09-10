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Украина и Турция обсудили производство крупнокалиберных боеприпасов

Новости » Промышленность    10.09.2019 - 20:11
Украина и Турция обсудили производство крупнокалиберных боеприпасов
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Украина пытается стимулировать развитие военного производства по стандартам НАТО

Представители "Укроборонпрома" обсудили с турецкой компанией "NOTM ltd" сотрудничество относительно производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Встреча между украинской и турецкой стороной произошла 10 сентября в Лондоне в рамках международной выставки вооружения и военной техники в сфере обороны и безопасности "DSEI 2019".

"Сотрудничество с турецкими партнерами имеет целью стимулировать развитие отечественного производства современных средств поражения по стандартам НАТО. Ключевую роль в таком сотрудничестве будут играть научные учреждения и конструкторские бюро предприятий "Укроборонпрома", - сообщил директор дивизиона высокоточного вооружения и боеприпасов концерна Андрей Артюшенко.

Сообщается, что эта встреча является продолжением переговоров украинской и турецкой сторон, которые длятся на протяжении 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и НАТО договорились об активизации военной реформы. Также стороны договорились о продолжении практики совместной военной подготовки.

Также ранее сообщалось, что Украина и Турция запустили производство совместного ударного беспилотника Akinci.


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