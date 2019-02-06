Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покарання

В січні завершився суд у справі про державну зраду Януковича

Украина требует от Российской Федерации (РФ) передать экс-президента Виктора Януковича для отбывания наказания. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Геращенко.

Она отметила, что Украина готова "немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли".

"От Путина требуем немедленного освобождения заложников,политзаключенных и военнопленных", - написала она.

Также Геращенко заявила, что "Украина требует от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступления - госизмену".

Напомним, в январе завершился суд по делу о государственной измене. По его итогам Януковича признали виновным в измене и ведении агрессивной войны, а также приговорили к 13 годам тюрьмы. Решение вступит в силу после апелляционного обжалования, если оно будет представлено в течение 30 дней.

Его адвокаты назвали вынесенный приговор политическим преследованием. Также указывалось, что действующая украинская власть угрожала защиты Януковича, а суд с самого начала действовал в условиях давления со стороны власти. Добавим также, прокуратура расследует дело о возможном покушении на Януковича.

Янукович сегодня в ходе пресс-конференции заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом".