Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покарання

В січні завершився суд у справі про державну зраду Януковича
Украина требует от Российской Федерации (РФ) передать экс-президента Виктора Януковича для отбывания наказания. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Геращенко.
Она отметила, что Украина готова "немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли".
"От Путина требуем немедленного освобождения заложников,политзаключенных и военнопленных", - написала она.
Также Геращенко заявила, что "Украина требует от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступления - госизмену".
Его адвокаты назвали вынесенный приговор политическим преследованием. Также указывалось, что действующая украинская власть угрожала защиты Януковича, а суд с самого начала действовал в условиях давления со стороны власти. Добавим также, прокуратура расследует дело о возможном покушении на Януковича.
Янукович сегодня в ходе пресс-конференции заявил, что приговор Оболонского районного суда Киева "не имеет ничего общего с законом".