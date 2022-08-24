Україна від США отримає системи ПРО NASAMS і безпілотники Puma: як вони працюють
Україна в новому пакеті військової допомоги від США отримає шість систем протиракетної оборони NASAMS і розвідувальні безпілотники Puma.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
NASAMS являє собою пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
Комплекс розроблений норвезькою компанією Kongsberg. NASAMS використовує ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM наземного базування дальністю до 25 км і висотою польоту до 16 км.
Puma - це невеликий БПЛА, який можна запускати з рук. За даними виробника, безпілотник здатний літати під управлінням оператора, або самостійно по заданому GPS-маршруту. На випробуваннях Puma показав рекордну для свого класу тривалість польоту - понад 9 годин.
На борту безпілотник може нести чотири камери спостереження, з яких дві камери – оптичні, і дві камери, що працюють в інфрачервоному діапазоні. Простота конструкції БПЛА дозволяє замінювати електричний мотор, Бортовий контролер та інші елементи в польових умовах.
Військова допомога США Україні
Нагадаємо, Україна отримає від США низку озброєнь в рамках найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Зокрема, українським військовим передадуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
Також повідомлялося, що раніше США включили високоточні боєприпаси Excalibur у новий пакет озброєнь для України.
Раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про зброю з нового пакету допомоги від Штатів. Як повідомлялося раніше, на початку серпня США виділили новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів.
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