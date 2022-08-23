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США включили високоточні боєприпаси Excalibur в новий пакет озброєнь для України, - Politico

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Вашингтон, Вівторок 23 серпня 2022 02:21
США включили високоточні боєприпаси Excalibur в новий пакет озброєнь для України, - Politico Фото: США планують передати Україні високоточні снаряди Excalibur (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати включили високоточні боєприпаси Excalibur в новий пакет озброєнь для України. Їх використовують для артилерії 155 міліметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела видання заявили, що в новий пакет військової допомоги Києву, про який було оголошено в кінці минулого тижня, увійшли і керовані артилерійські снаряди Excalibur.

Politico припускає, що США постачають Україні більше зброї, ніж оголошують.

Нещодавно портал Yahoo News також припускав, що США передали Україні керовані оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства ATACMS, нагадує видання.

Вони теж окремо не фігурували в офіційній заяві Пентагону, в якому наводився список озброєнь, що поставляються Україні в рамках нового траншу.

Крім того, Politico вдалося ознайомитися з офіційним повідомленням, переданим адміністрацією США Конгресу у зв'язку з виділенням Києву чергового пакету допомоги.

У цьому документі, за даними газети, наголошується, що поставлене Вашингтоном озброєння "не обмежене" тим, що перераховано в доданому переліку.

Нагадаємо, раніше Politico писало, що США збираються відправити в Україну керовані снаряди для гаубиць Excalibur, однак вони не входять в найближчий пакет допомоги.

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