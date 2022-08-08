ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів: що туди увійшло

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 08 серпня 2022 20:10
США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів: що туди увійшло Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагона.

Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.

Можливості нового пакета включають:

  • Додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
  • 20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;
  • Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • 1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
  • 50 броньованих медичних автомобілів;
  • Протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
  • Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна