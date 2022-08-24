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Украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma: как они работают

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Вашингтон, Среда 24 августа 2022 20:55
Украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma: как они работают Фото: украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma (gagadget.com)
Автор: Константин Широкун

Украина в новом пакете военной помощи от США получит шесть систем противоракетной обороны NASAMS и разведывательные беспилотники Puma.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma: как они работаютКомплекс разработан норвежской компанией Kongsberg. NASAMS использует ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM наземного базирования дальностью до 25 км и высотой полета до 16 км.

Puma – это небольшой БПЛА, который можно запускать с рук. По данным производителя, беспилотник способен летать под управлением оператора, или самостоятельно по заданному GPS-маршруту. На испытаниях Puma показал рекордную для своего класса продолжительность полета – более 9 часов.

Украина от США получит системы ПРО NASAMS и беспилотники Puma: как они работаютНа борту беспилотник может нести четыре камеры наблюдения, из которых две камеры – оптические и две камеры, работающие в инфракрасном диапазоне. Простота конструкции БПЛА позволяет заменять электрический мотор, бортовой контроллер и другие элементы в полевых условиях.

Военная помощь США Украине

Напомним, Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Также сообщалось, что ранее США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что известно об оружии из нового пакета помощи от Штатов. Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов.

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