Україна отримає безпілотники-розвідники та нові ПТРК: що про них відомо

Сполучені Штати Америки в рамках нового пакету військової допомоги можуть передати Україні броньовики MRAP, розвідувальні безпілотники ScanEagle та протитанкові ракетні комплекси BGM-71 TOW.

Що відомо про цю зброю - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Броньовики MRAP

Колісні бронемашини класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) призначені для перевезення військовослужбовців близько до лінії фронту. В Україні вже були помічені машини цього класу, а саме американські M1224 MaxxPro.

Фото: броньовик MRAP (wikipedia.org)

Цей американський MRAP, в залежності від компоновки, відноситься до 1 і 2 категорії захисту стандарту STANAG 4569. V-подібна нижня частина корпусу розсіює енергію вибуху міни або саморобного вибухового пристрою від броньовика, чим захищає його пасажирів.

Розвідувальні безпілотники ScanEagle

ScanEagle - це американський безпілотник, розроблений компаніями Boening та Insitu. В основу цього апарата увійшов безпілотник SeaScan, який використовується рибаками для виявлення риби в морі.

Фото: розвідувальний безпілотник ScanEagle (wikipedia.org)

ScanEagle призначений для розвідки, спостереження за полем бою та вказування цілей. Для цих цілей безпілотник обладнано стабілізованою інфрачервоною або електроскопічною камерою, що може обертатися.

Одна з переваг цього безпілотника полягає в тому, що йому не потрібен аеродром базування, оскільки він запускається за допомогою пневматичної пускової катапульти. Для посадки ж цього апарату використовується крюк, яким БПЛА чіпляється за натягнутий трос.

Безпілотник ScanEagle проявив себе в Афганістані та Іраку.

ПТРК BGM-71TOW

Американська важка протитанкова керована ракета BGM-71 TOW була розроблена компанією Hughes Aircraft. На озброєння армії США цю зброю взяли ще 1970 році, з того часу BGM-71 TOW став найпоширенішим ПТРК в усьому світі.

Ракета цього ПТРК здатна вражати цілі на відстані до 3750 метрів. Швидкість польоту на максимальну дальність - 20/21 секунда, залежно від модифікації ракети.

Фото: ПТРК BGM-71 TOW (wikipedia.org)

BGM-71 TOW може застосовуватися як з переносною пусковою установкою, так і встановлюватися на носій, яким можуть виступати автомобілі, бронетехніка чи гелікоптери.

Станом на сьогодні цей ПТРК перебуває на озброєнні армії США і корпусу морської піхоти, а також низки країн Європи, Ізраїлю та ще багатьох держав світу. Раніше Україна отримувала від США лише переносні ПТРК Javelin.