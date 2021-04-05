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Кремль про загострення на Донбасі: починаються малоконтрольовані перестрілки

Новость на русском → Москва, Понеділок 05 квітня 2021 13:21
Кремль про загострення на Донбасі: починаються малоконтрольовані перестрілки Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська влада вважає, що загострення на Донбасі пов'язано з нібито "малоконтрольованими перестрілками". При цьому в черговий раз Москва звинувачує в ескалації українську сторону.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, українська сторона нібито не виконує свої зобов'язання за мінськими домовленостями, що ускладнює ситуацію на Донбасі.

"На жаль, домовленості не виконуються, раніше взяті на себе зобов'язання, у тому числі українською стороною. Фактично, малоконтрольовані перестрілки починаються", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, за останні два тижні ситуація на Донбасі серйозно загострилася, в результаті боїв загинули і поранені кілька українських військовослужбовців. На цьому тлі активізувалися контакти в нормандському форматі. Зокрема, минулого тижня ситуацію обговорювали лідери Росії, Німеччини та Франції.

При цьому сьогодні стало відомо, що готується відповідна розмова президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і французьким президентом Еммануелем Макроном.

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