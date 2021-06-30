Україна зробить все для залучення США до мирних переговорів, - Єрмак

Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі . Київ сподівається, що це дасть результат.

Про це в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

На його думку, нинішній нормандський формат вимагає трансформації і розширення.

Нагадаємо, за словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, США можуть взяти участь у мирному процесі не тільки через нормандський формат, а й шляхом призначення свого посла в будь-яку підгрупу Тристоронньої контактної групи.

А спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп розповів РБК-Україна, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі.