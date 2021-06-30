США в "нормандській п'ятірці": чи буде розширення формату

Українська влада наполягає на приєднанні США до нормандського формату. Однак, цього може не статися.

Чому США можуть відмовитися, пояснила аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" .

За її словами, США будуть долучатися до переговорного процесу таким чином, щоб не створювати точки напруги у відносинах з Росією і європейськими партнерами.

"Навряд чи Штати будуть готові продавлювати ідею змінити переговорний формат, обнулити переговори і перезапустити їх в якості, наприклад, "нормандської п'ятірки" із залученням США", - сказала експерт.