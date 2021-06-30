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США в "нормандській п'ятірці": чи буде розширення формату

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Київ, Середа 30 червня 2021 11:27
США в "нормандській п'ятірці": чи буде розширення формату Фото: чи буде розширення нормандського формату (prm.ua)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Українська влада наполягає на приєднанні США до нормандського формату. Однак, цього може не статися.

Чому США можуть відмовитися, пояснила аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу".

За її словами, США будуть долучатися до переговорного процесу таким чином, щоб не створювати точки напруги у відносинах з Росією і європейськими партнерами.

"Навряд чи Штати будуть готові продавлювати ідею змінити переговорний формат, обнулити переговори і перезапустити їх в якості, наприклад, "нормандської п'ятірки" із залученням США", - сказала експерт.

РБК-Україна писало, як США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк заявив, що новини про залучення США до переговорів щодо Донбасу можуть бути вже в липні-серпні.

Зокрема, після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

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Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу