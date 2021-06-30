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США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі

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Київ, Середа 30 червня 2021 10:55
США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі Фото: названо головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Посольство США в Україні назвало головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі. І це не формат мирних переговорів, а Росія.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу".

За його словами, Росія почала цей конфлікт і тепер несе повну відповідальність за його припинення, про що і говорили президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін

"Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України", - сказав він.

Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі, заявив речник американського посольства Деніел Ленгенкемп.

Нагадаємо, експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.

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Владислав Красінськийзаступник головного редактора Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу