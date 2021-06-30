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Украина сделает все для привлечения США к мирным переговорам, - Ермак

Автор: Владислав Красинский

Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе. Киев надеется, что это даст результат.

Об этом в комментарии РБК-Украина для материала "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его мнению, нынешний нормандский формат требует трансформации и расширения.

"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.

Напомним, по словам вице-премьера Алексея Резникова, США могут принять участие в мирном процессе не только через нормандский формат, а и путем назначения своего посла в любую подгруппу Трехсторонней контактной группы.

А спикер американского посольства Дэниел Лэнгенкэмп рассказал РБК-Украина, что Россия является главным препятствием на пути к миру на Донбассе.

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Соединенные Штаты АмерикиДонбассАндрей Ермак