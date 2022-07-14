Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР, а євро рекордно подешевшав: новини за 13 липня

В Стамбулі пройшли переговори щодо "зернового коридору", Україна розриває дипломатичні відносини з Північною Кореєю, євро рекордно подешевшав. Докладніше про те, що сталося в середу, 13 липня – у матеріалі РБК-Україна.

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В Стамбулі пройшли переговори по "зерновому коридору"

В середу, 13 липня, в Стамбулі пройшли переговори, в яких взяли участі представники України, РФ, Туреччини та ООН. Головною темою обговорення стало відновлення експорту українського зерна по морю, який заблокований через вторгнення російських військ. Сторони домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Більш детально про переговори в Стамбулі можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР

В середу, 13 липня, стало відомо, що Пхеньян визнав "ЛДНР". Влада України прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. У Росії більше не залишилося союзників у світі, крім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і далі буде максимально жорстко реагувати на посягання на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"У світі такого ще не було". РФ застосувала в Україні всі види ракет, що є у наявності

Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні. Про це повідомив полковник, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ніде у світі такого ще не було, і ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки", - розповів він. Водночас речник нагадав, що противник вже 2,5 місяці не залітає в повітряний простір України та змінив свою тактику.

Євро став дешевше за долар вперше за останні 20 років

В поточному році євро пережив стрімкий й жорсткий спад через безліч факторів. Вперше за більше ніж двадцять років, курс валюти подолав паритету із доларом.

Курс євро досяг найнижчого рівня вперше із грудня 2002 року. Євро впав на 0,4% до мінімуму в 0,9998 долара.

Вітер, похолодання та дощі: де завтра очікувати негоди

У четвер, 14 липня, температура в Україні вночі місцями знизиться до +11 градусів. У деяких регіонах синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

Так, вночі дощі з грозами очікуються на сході і в центрі країни. На решті території без опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.