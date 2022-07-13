Вітер, похолодання та дощі: де завтра очікувати негоди

У четвер, 14 липня, температура в Україні вночі місцями знизиться до +11 градусів. У деяких регіонах синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр .

Так, вночі дощі з грозами очікуються на сході і в центрі країни. Н а решті території без опадів.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.