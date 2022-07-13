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Вітер, похолодання та дощі: де завтра очікувати негоди

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Київ, Середа 13 липня 2022 14:09
Вітер, похолодання та дощі: де завтра очікувати негоди Фото: в Україні 14 липня місцями очікуються дощі і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 14 липня, температура в Україні вночі місцями знизиться до +11 градусів. У деяких регіонах синоптики прогнозують сильний вітер і дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Так, вночі дощі з грозами очікуються на сході і в центрі країни. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16 градусів з позначкою "плюс", у південних областях місцями 17-19 тепла. Денна температура складе від 21 до 26 градусів вище нуля. На півдні та Закарпатті +27...+32.

Вітер, похолодання та дощі: де завтра очікувати негоди

Нагадаємо, 13 липня синоптики оголосили в Україні штормове попередження. Негоду варто очікувати в західних, північних і більшості центральних областей.

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