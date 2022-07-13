У Харкові прогриміли вибухи, в області спрацювала повітряна тривога
Фото: у Харкові лунають вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги (Getty Images)
У Харкові прогриміло кілька вибухів. В області спрацювали сирени повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Оновлено 23:37
Після "прильотів" в одному з районів почалася пожежа.
Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста.
Повідомлялося про 5 постраждалих.
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