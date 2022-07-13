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У Харкові прогриміли вибухи, в області спрацювала повітряна тривога

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Харків, Середа 13 липня 2022 23:12
У Харкові прогриміли вибухи, в області спрацювала повітряна тривога Фото: у Харкові лунають вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові прогриміло кілька вибухів. В області спрацювали сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 23:37

Після "прильотів" в одному з районів почалася пожежа.

У Харкові прогриміли вибухи, в області спрацювала повітряна тривога

Нагадаємо, у вівторок, 12 липня, окупаційні війська РФ в черговий раз обстріляли Харків. "Прильоти" відбулися в Індустріальному районі міста.

Повідомлялося про 5 постраждалих.

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