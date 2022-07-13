ЗСУ відбили спроби просування росіян до Харкова та низку штурмів під Бахмутом, - Генштаб
Фото: ЗСУ відбили спроби просування росіян до Харкова та низку штурмів під Бахмутом (Getty Images)
Українські військові відбили спроби росіян провести штурми на Харківському та Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Триває 140 доба героїчного протистояння українців. Ситуація на фронті така:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку противник активізував контррозвідувальні дії. Тривають постійні обстріли населених пунктів Сумської області.
- На Харківському напрямку українські військові вкотре відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Ворог поповнює запаси і намагається відновити людські ресурси. При цьому росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських військових в Харківській області. Продовжуються постійні обстріли населених пунктів окупантами.
- На Слов’янському напрямку загарбники здійснюють вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районі низки населених пунктів. Ворогом був завданий авіаудар поблизу Мазанівки. Спроби штурму у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.
- На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Тривають артилерійські та мінометні обстріли районів Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали низку населених пунктів і Вугледарську ТЕС. При цьому спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, але інтенсивність атак стала меншою.
- На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах близько 20 населених пунктів.
- В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.
Нагадаємо, раніше російські військові нанесли 28 ударів по населеним пунктам Миколаївській області.
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