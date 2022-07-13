Українські військові знищили ще п'ять складів боєприпасів окупантів
Ілюстративне фото: українські військові знищили ще п'ять складів боєприпасів окупантів (wiktionary.org)
Українські захисники лише за сьогодні, 13 липня, знищили ще п'ять складів боєприпасів російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
Так, склади були знищені у таких населених пунктах:
- Луганськ;
- Чорнобаївка, Херсонська область;
- Макіївка, Донецька область;
- Чаплинка (район), Херсонська область;
- Горлівка, Донецька область.
Нагадаємо, 11 липня ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці, поряд з яким знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.
Супутник зафіксував величезну вирву на місці знищеного складу.
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