Україна працює над зустріччю Зеленського з Байденом, - Маркарова

Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена. Організацію цієї зустрічі ускладнює ситуація з коронавірусом.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - сказала вона.

Маркарова додала, що зустріч двох президентів дуже залежить від ситуації з COVID-19.

"Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", - зазначила посол.