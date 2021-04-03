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Україна працює над зустріччю Зеленського з Байденом, - Маркарова

Автор: Дмитро Левицький

Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена. Організацію цієї зустрічі ускладнює ситуація з коронавірусом.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - сказала вона.

Маркарова додала, що зустріч двох президентів дуже залежить від ситуації з COVID-19.

"Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", - зазначила посол.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського з Байденом. Розмова відбулася на тлі військового загострення на Донбасі.

Як розповіли в Офісі президента, під час розмови Байден сказав, що чекає на можливість знову відвідати Україну.

Додамо, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, розмова двох президентів була ініційована США.

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Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф БайденвстречаОксана Маркарова
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